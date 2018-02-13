CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Üçüncü Lig'de hafta içi mesaisi

    Üçüncü Lig'de hafta içi mesaisi

    3. Lig 1. Grup'ta 3'te 3 yaparak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakan 47 puanlı lider Büyükşehir Belediyespor, yarın hafta içi mesaisinde 9 puan gerisinde yer alan en yakın takipçisi Düzcespor'u konuk edecek.

    Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki kritik maç saat 13.30'da start alacak. Son 2 müsabakadan eli boş ayrılan düşme hattının bir basamak üstündeki Bergama Belediyespor, evinde aynı saatte kendisi gibi 21 puanlı Yeni Altındağ Belediyespor karşısında çıkış arayacak.

    2. Grup'ta Play-Off hedefindeki Tire 1922, deplasmanda 13.00'te rakiplerinden Pazarspor'la oynayacak. Turgutluspor, 13.30'da yeni teknik patronu Erdal İşkar yönetimindeki ilk sınavında kendisi gibi 3 haftadır puan yüzü göremeyen can derdindeki Muğlaspor'a konuk olacak. 3. Grup'ta lider Utaş Uşakspor, 13.00'te deplasmanda Elaziz Belediyspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Kızılcabölükspor-Büyükçekmece Tepekcikspor ve Kocaelispor-Aydınspor 1923 randevuları ise 13.30'da start alacak.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Üçüncü Lig'de hafta içi mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN