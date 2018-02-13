Üçüncü Lig'de hafta içi mesaisi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3'te 3 yaparak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakan 47 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın hafta içi mesaisinde 9 puan gerisinde yer alan en yakın takipçisi Düzcespor'u konuk edecek.
Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki kritik maç saat 13.30'da start alacak. Son 2 müsabakadan eli boş ayrılan düşme hattının bir basamak üstündeki Bergama Belediyespor, evinde aynı saatte kendisi gibi 21 puanlı Yeni Altındağ Belediyespor karşısında çıkış arayacak.
2. Grup'ta Play-Off hedefindeki Tire 1922, deplasmanda 13.00'te rakiplerinden Pazarspor'la oynayacak. Turgutluspor, 13.30'da yeni teknik patronu Erdal İşkar yönetimindeki ilk sınavında kendisi gibi 3 haftadır puan yüzü göremeyen can derdindeki Muğlaspor'a konuk olacak. 3. Grup'ta lider Utaş Uşakspor, 13.00'te deplasmanda Elaziz Belediyspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Kızılcabölükspor-Büyükçekmece Tepekcikspor ve Kocaelispor-Aydınspor 1923 randevuları ise 13.30'da start alacak.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:04
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