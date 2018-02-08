CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'un konuğu

    Turgutluspor'un konuğu Yeni Ordu

    3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 5-0 kaybeden ve Teknik Direktör Özgün Kaya ile yollarını ayıran , yarın evinde Yeni Orduspor ile karşı karşıya gelecek.

    7 Eylül Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ege ekibinde sakatlıkları bulunan Emre Avcı, İsmail Can ve Mehmet Berber görev alamayacak. Henüz bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan kırmızı-siyahlıları sahaya yardımcı antrenörler Eray Gülay, Mithat Karabörk, Cengiz Biçer ve kaleci antrenörü Altınay Çetin çıkaracak. Evinde oynadığı son 5 maçı kaybeden, zincir kırmak isteyen Kasaba, 30 puanla 8. sırada yer alırken zirve mücadelesi veren 35 puanla 4. basamakta.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor'un konuğu Yeni Ordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN