Turgutluspor'un konuğu Yeni Ordu

7 Eylül Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ege ekibinde sakatlıkları bulunan Emre Avcı, İsmail Can ve Mehmet Berber görev alamayacak. Henüz bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan kırmızı-siyahlıları sahaya yardımcı antrenörler Eray Gülay, Mithat Karabörk, Cengiz Biçer ve kaleci antrenörü Altınay Çetin çıkaracak. Evinde oynadığı son 5 maçı kaybeden, zincir kırmak isteyen Kasaba, 30 puanla 8. sırada yer alırken zirve mücadelesi veren Yeni Ordu 35 puanla 4. basamakta.