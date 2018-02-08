Turgutluspor'un konuğu Yeni Ordu
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 5-0 kaybeden ve Teknik Direktör Özgün Kaya ile yollarını ayıran Turgutluspor, yarın evinde Yeni Orduspor ile karşı karşıya gelecek.
7 Eylül Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ege ekibinde sakatlıkları bulunan Emre Avcı, İsmail Can ve Mehmet Berber görev alamayacak. Henüz bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan kırmızı-siyahlıları sahaya yardımcı antrenörler Eray Gülay, Mithat Karabörk, Cengiz Biçer ve kaleci antrenörü Altınay Çetin çıkaracak. Evinde oynadığı son 5 maçı kaybeden, zincir kırmak isteyen Kasaba, 30 puanla 8. sırada yer alırken zirve mücadelesi veren Yeni Ordu 35 puanla 4. basamakta.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:06
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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