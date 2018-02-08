Orhangazi'nin stadyuma onay çıkmadı

Orhangazi Belediyespor'un maçlarını oynadığı İlçe Stadyumunda çalışmaların bir kısmının henüz tamamlanmaması nedeniyle stadyumun açılışı 1 hafta daha ertelendi. Zemini yenilenen çevre çitleri değiştirilen ve stadyum koltuklarının bir kısmı da yenileri ile değiştirilen stadyumda ilk maçın bu hafta Batman Petrolspor maçı ile oynanacağı açıklanmıştı. Ancak federasyon yetkilileri ve kulüp yöneticilerinin stadyumda yaptıkları incelemelerin ardından özellikle saha zemininin tam hazır olmamasından dolayı stadyum açılışı 1 hafta daha ertelendi. Buna göre Orhangazi Belediyespor'un bu hafta oynayacağı Batman Petrolspor maçı Bursa Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanacak. İlçe stadyumunun ise gelecek hafta oynanacak olan Bayrampaşaspor maçı ile açılması planlanıyor.