Orhangazi'nin stadyuma onay çıkmadı
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor’un lig maçlarını oynadığı İlçe Stadyumunda açılış 1 hafta daha ertelendi.
Orhangazi Belediyespor'un maçlarını oynadığı İlçe Stadyumunda çalışmaların bir kısmının henüz tamamlanmaması nedeniyle stadyumun açılışı 1 hafta daha ertelendi. Zemini yenilenen çevre çitleri değiştirilen ve stadyum koltuklarının bir kısmı da yenileri ile değiştirilen stadyumda ilk maçın bu hafta Batman Petrolspor maçı ile oynanacağı açıklanmıştı. Ancak federasyon yetkilileri ve kulüp yöneticilerinin stadyumda yaptıkları incelemelerin ardından özellikle saha zemininin tam hazır olmamasından dolayı stadyum açılışı 1 hafta daha ertelendi. Buna göre Orhangazi Belediyespor'un bu hafta oynayacağı Batman Petrolspor maçı Bursa Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanacak. İlçe stadyumunun ise gelecek hafta oynanacak olan Bayrampaşaspor maçı ile açılması planlanıyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:38
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 5
Yorum
bu hakemler hiç tartışıldı mı? FB göztepe maçında 1-1 iken 6 dk uzatma veren BJKli Medelin eliyle düzelttiği topu görmeyen GSli oyuncunun ofsayttan attığı ilk golü sayan
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 5
Yorum
palabıyık in cüneyt aut sanmayın ali derbideki yönetiminden ceza aldı 3 maç gözden uzak tutuldu. meteyi beğenmeyen aykut ilkyarı faul sayıları FB 4 GB 11 faul idi
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın hakemini ? tahmin ediyordur herkes fener bu maça 11 kişi çıkmaz... ali abisini çağırır...
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