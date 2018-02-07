Turgutluspor'da gündem Tüfenkoğlu
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Özgün Kaya'yla yollarını ayıran Turgutluspor, listesindeki Cüneyt Biçer ve Ahmet Duman'la anlaşamadı.
Yönetim, bu gelişme üzerine Mesut Tüfenkoğlu'nu gündeme aldı. Ligde cuma günü Yeni Orduspor'u ağırlayacak kırmızı-siyahlılarda teknik direktör bulununcaya kadar takımı altyapı antrenörleri Eray Gülay, Mithat Karabörk, Cengiz Biçer ve kaleci antrenörü Altınay Çetin çalıştıracak. Takımı antrenmanlarda yalnız bırakmayan Başkan Hakan Sezer, futbolculara, "Bu maçta onurunuz için oynayacaksınız. Sizden galibiyetten başka beklentimiz yok" mesajını verdi.
Turgutluspor'da Emre, İsmail Can ve Mehmet Berber, sakatlıkları nedeniyle Yeni Orduspor maçında görev yapamayacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:49
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Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!
Toplam 6
Yorum
blackeagle7803 yazık taraftarında ayakkabısı yok. çarşı grubu olarak aramızda para toplayıp taraftarlarına ayakkabı alalım.
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Bordo mavi aşk
Toplam 3
Yorum
Ahmet Öztürk Ben de bir Trabzonsporlu olarak kardeşimi yürekten kutluyorum.
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Gomis'e Elmander uyarısı!
Toplam 2
Yorum
ua5454 eren kazması dünya turu atsın gomis yerinde dursun. yine gomis
Turgutluspor'da gündem Tüfenkoğlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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