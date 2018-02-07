Turgutluspor'da gündem Tüfenkoğlu

Yönetim, bu gelişme üzerine Mesut Tüfenkoğlu'nu gündeme aldı. Ligde cuma günü Yeni Orduspor'u ağırlayacak kırmızı-siyahlılarda teknik direktör bulununcaya kadar takımı altyapı antrenörleri Eray Gülay, Mithat Karabörk, Cengiz Biçer ve kaleci antrenörü Altınay Çetin çalıştıracak. Takımı antrenmanlarda yalnız bırakmayan Başkan Hakan Sezer, futbolculara, "Bu maçta onurunuz için oynayacaksınız. Sizden galibiyetten başka beklentimiz yok" mesajını verdi.



Turgutluspor'da Emre, İsmail Can ve Mehmet Berber, sakatlıkları nedeniyle Yeni Orduspor maçında görev yapamayacak.