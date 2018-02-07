"Bahaddin Güneş’e olan güvenimiz tamdır"
TFF 3. Lig 3 Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK Başkanı Mustafa Baştuğ, Teknik Direktör Bahaddin Güneş'e güvenlerinin tam olduğunu açıkladı.
Osmaniyespor FK'nın deplasmanda Kızılcabölük takımına 5-0 yenilmesinin ardından 7 Ocak Taraftarlar Derneği ve Osmaniye 80 Taraftarlar Derneği ortak açıklama yaparak Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet'in istifasını istemişti.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:18
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
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