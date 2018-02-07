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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    "’e olan güvenimiz tamdır"

    "Bahaddin Güneş’e olan güvenimiz tamdır"

    3. Lig 3 Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK Başkanı Mustafa Baştuğ, Teknik Direktör 'e güvenlerinin tam olduğunu açıkladı.

    Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Baştuğ, "Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Takımımızın son zamanlardaki kötü gidişatı karşısında, gerekli tespitler yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Takımımız teknik sorumlusu 'e olan güvenimiz tamdır ve kendisi görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

    Osmaniyespor FK'nın deplasmanda Kızılcabölük takımına 5-0 yenilmesinin ardından 7 Ocak Taraftarlar Derneği ve 80 Taraftarlar Derneği ortak açıklama yaparak Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet'in istifasını istemişti.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:18
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