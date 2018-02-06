Turgutluspor'da favori Cüneyt Biçer
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son dönemdeki kötü gidişle Play-Off hattının uzağında kalan Turgutluspor'da yönetim, görevden alınan Özgün Kaya'nın yerine listesinin ilk sırasına Cüneyt Biçer'i aldı.
Geçen sezon Altay'ı 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e taşıyan, bu sezon ortasında görevden ayrılan Biçer'in kırmızı-siyahlı ekiple anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Biçer, geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ve Karşıyaka'yla son anda anlaşamamıştı. Turgutluspor'un Cüneyt Biçer'i ikna edemediği takdirde Ahmet Duman'a yöneleceği öğrenildi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:41
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Akhisaspor yarı final istiyor
Toplam 1
Yorum
Gslı Yavaş istesin...Kayseri dağıtacak onları..
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İsla: Şans bize uzak
Toplam 4
Yorum
fenerli isla seni bu takıma alan fenerli olamaz
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 8
Yorum
Aslan TEK YANLISI FEGHOULIYI 10 NUMARA OYNATMAKTI ADAM KLASIK KANAT TOPCUSU 10 NUMARA SELCUK YADA BELHANDA OYNAMALI ABI 2. HATA DEFOLU MUSLERA
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