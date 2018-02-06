CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da favori

    Turgutluspor'da favori Cüneyt Biçer

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son dönemdeki kötü gidişle Play-Off hattının uzağında kalan 'da yönetim, görevden alınan Özgün Kaya'nın yerine listesinin ilk sırasına 'i aldı.

    Geçen sezon Altay'ı 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e taşıyan, bu sezon ortasında görevden ayrılan Biçer'in kırmızı-siyahlı ekiple anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Biçer, geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ve Karşıyaka'yla son anda anlaşamamıştı. 'un 'i ikna edemediği takdirde Ahmet Duman'a yöneleceği öğrenildi.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor'da favori Cüneyt Biçer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN