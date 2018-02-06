Turgutluspor'da favori Cüneyt Biçer

Geçen sezon Altay'ı 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e taşıyan, bu sezon ortasında görevden ayrılan Biçer'in kırmızı-siyahlı ekiple anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Biçer, geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ve Karşıyaka'yla son anda anlaşamamıştı. Turgutluspor'un Cüneyt Biçer'i ikna edemediği takdirde Ahmet Duman'a yöneleceği öğrenildi.