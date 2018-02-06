Muğlaspor'da Silin dönemi

Yönetim kurulu ile yapılan görüşme sonrası göreve getirilen Silin, son olarak 3. Lig 1. Grup takımlarından Kozan Belediyespor'da görev yaptı. Teknik adamlığa 2002 yılında Osmanlıspor'da antrenör olarak başlayan Silin, daha sonra Bulancakspor teknik direktörlüğü yaptı. Ramazan Silin, sırasıyla Tarım Kredispor, Erzurumspor, Keçiören Belediyespor, Karsspor, Ankara Demirspor, Hatayspor, Siirtspor, Turanspor, Adıyamanspor, Erzincanspor, Van Büyükşehir Belediyespor, Körfez İskenderunspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kozan Belediyespor'u çalıştırdı. Silin, futbolculuk yaşamında ise Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe'de forma giydi.