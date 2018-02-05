Turgutluspor'da Kaya'yla yollar ayrılıyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek Play-Off hedefinin uzağında kalan Turgutluspor'da teknik direktör Özgün Kaya'yla ipler koptu. Ligde kendi sahasında üst üste 5 yenilgi alan, son 6 maçın 5'inden de mağlubiyetle ayrılan Turgutluspor'da Kaya'yla yola devam edilmeyecek. Sezon başından bu yana takımı yöneten Özgün Kaya'nın kırmızı-siyahlı futbolcularla vedalaşarak görevi bırakacağı belirtildi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:23
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Şenol Güneş el koydu
Toplam 5
Yorum
DOKUNUŞ Görünen o ki gidişat daha kötü olacak.
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Şenol Güneş el koydu
Toplam 5
Yorum
kapdanbjk aynı tas aynı hamam devam eder. adama maç sonu bjk hep orta yapıyor başka oyun planı yok die soru soruyorlar 50 tane orta yaptk die övünüyr
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 35
Yorum
MEHMETCİK Ey penaltı. daha ne olsun. adamın ayağımı kırılacak.
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