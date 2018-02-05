Turgutluspor'da Kaya'yla yollar ayrılıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek Play-Off hedefinin uzağında kalan Turgutluspor'da teknik direktör Özgün Kaya'yla ipler koptu. Ligde kendi sahasında üst üste 5 yenilgi alan, son 6 maçın 5'inden de mağlubiyetle ayrılan Turgutluspor'da Kaya'yla yola devam edilmeyecek. Sezon başından bu yana takımı yöneten Özgün Kaya'nın kırmızı-siyahlı futbolcularla vedalaşarak görevi bırakacağı belirtildi.