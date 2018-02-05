Muğlaspor'da Eroğlu istifa etti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta kendi sahasında Tire 1922 Spor'a 1-0 yenilerek ateş hattında kalan Muğlaspor'da teknik direktör İskender Eroğlu, görevinden istifa etti.
Kulüp Başkanı Haluk Beyimoğlu, Eroğlu'nun ayrılığını, "Hocamız kendisi istifa etti. Muğlaspor'un sorunu maddi problemleri. Bir an önce bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Tüm kent el ele vermeliyiz. 3. Lig'e kolay çıkılmadığını unutmamalıyız" dedi.
Düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan yeşil-beyazlılarda Eroğlu, 12. hafta sonunda görevden ayrılan Egemen Urhan'ın yerine işbaşı yapmıştı. Eroğlu yönetimindeki Muğlaspor, 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak alt sıralarda kaldı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:53
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Topal çıkmazı
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Mehmet Topal ı stoper oynat ki avrupa dan elendiğimiz gibi şampiyonluk ihtimalide hayal olsun.
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Ozan’a af kapıda
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Ozan efendi kendini Messi sanıyordun ama maalesef alan olmadı seni , üste para verip gönderemediler Van persi gibi.
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Fenerbahçe'den 100 sayılık galibiyet
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Final foura kesin kalırız böyle oynarsak , ama pana maçında çok kötüydük.
Muğlaspor'da Eroğlu istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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