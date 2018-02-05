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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da Eroğlu istifa etti

    Muğlaspor'da Eroğlu istifa etti

    3. Lig 2. Grup'ta kendi sahasında Tire 1922 Spor'a 1-0 yenilerek ateş hattında kalan 'da teknik direktör İskender Eroğlu, görevinden istifa etti.

    Kulüp Başkanı Haluk Beyimoğlu, Eroğlu'nun ayrılığını, "Hocamız kendisi istifa etti. 'un sorunu maddi problemleri. Bir an önce bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Tüm kent el ele vermeliyiz. 3. Lig'e kolay çıkılmadığını unutmamalıyız" dedi.

    Düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan yeşil-beyazlılarda Eroğlu, 12. hafta sonunda görevden ayrılan Egemen Urhan'ın yerine işbaşı yapmıştı. Eroğlu yönetimindeki Muğlaspor, 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak alt sıralarda kaldı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:53
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