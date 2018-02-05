Muğlaspor'da Eroğlu istifa etti

Kulüp Başkanı Haluk Beyimoğlu, Eroğlu'nun ayrılığını, "Hocamız kendisi istifa etti. Muğlaspor'un sorunu maddi problemleri. Bir an önce bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Tüm kent el ele vermeliyiz. 3. Lig'e kolay çıkılmadığını unutmamalıyız" dedi.



Düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan yeşil-beyazlılarda Eroğlu, 12. hafta sonunda görevden ayrılan Egemen Urhan'ın yerine işbaşı yapmıştı. Eroğlu yönetimindeki Muğlaspor, 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak alt sıralarda kaldı.