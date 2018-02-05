Manisa Büyükşehir Belediyespor kalesine duvar ördü
TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde düşme hattındaki Orhangazi Belediyespor'u 3-0 yenerek en yakın takipçisi Bayrampaşa'yla arasındaki 8 puanlık farkı koruyan 44 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalesini de gole kapattı.
Oynadığı 20 karşılaşmada kalesinde sadece 11 gol görerek ligin en iyi savunma performansına imza atan yeşil-beyazlılar, 270 dakikadır rakiplerine gol izni vermiyor. Manisa ekibi defanstaki başarısını hücumda da gösteriyor. Rakip fileleri şimdiye kadar 33 kez sarsarak en skorer takım olan Manisa BŞB'de şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Teknik direktör Levent Devrim, ilk yarıda olduğu gibi yeni bir galibiyet serisi yakalayarak 2. Lig'e çıkacaklarına inandığını vurguladı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:21
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Fenerbahçe için kritik haftalar başlıyor
Toplam 1
Yorum
zafer fb kesinlikle philip max yada alex telliesi kiralaması lazım. sol bekler hasan ve ismail bitik olumsuz.
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 6
Yorum
BY_AVARE arkadaş nasıl bir sakatlık bu adamın ayağı kırılsa şimdiye iyileşip oynamaya başladıydı.
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 7
Yorum
engin bu cezanın kararını tff bir hafta sonra versin.. kim ne diyebilir ? konuyu değerlendirme fırsatımız ve vaktimiz olmadı densin
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