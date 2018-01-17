Turgutluspor'da sakatlık sıkıntısı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını tamamlayan Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yeşil Bursa maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor. İlk devrenin sonuna doğru sakatlıktan kurtulan İsmail Can Üzüm'ün sakatlığının nüksettiği öğrenilirken, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Mehmet Berber ve Berkay'ın tedavileri sürüyor. Teknik direktör Özgün Kaya, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ihtiyaç olan bölgelere takviyeler gerçekleştirdiklerini ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:25
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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı
Toplam 1
Yorum
Bence SSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYYOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSS
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 8
Yorum
BJK anlayan anlıyor sen sakin ol heyecanlanma.:) Bİde anlaşılır cümle kursaydın keşke.kim çocukça yorum yapmış cümlenden belli..
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Konyaspor'dan hakem tepkisi
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı yazın buraya... pazar günü sahada bu futbolcu ! o zaman ne diyeceksiniz bakalım.
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