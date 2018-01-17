CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da sakatlık sıkıntısı

    Turgutluspor'da sakatlık sıkıntısı

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını tamamlayan 'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yeşil Bursa maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor. İlk devrenin sonuna doğru sakatlıktan kurtulan İsmail Can Üzüm'ün sakatlığının nüksettiği öğrenilirken, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Mehmet Berber ve Berkay'ın tedavileri sürüyor. Teknik direktör Özgün Kaya, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ihtiyaç olan bölgelere takviyeler gerçekleştirdiklerini ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor'da sakatlık sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN