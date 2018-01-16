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    16 Ocak 2018, Salı
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    'da 2 transfer

    <a href="/index/karakopru-belediyespor?id=351e83e0-71a8-4b50-931e-80689381b4c5" class="" rel="tag">Karaköprü Belediyespor</a>'da 2 transfer

    TFF 3'üncü Lig takımlarından , transfer çalışmaları kapsamında 'dan Cemal Kavalcı ve Karacabey Birlikspor'dan Fatih Gültekin ile anlaştı.

    TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden ikinci devre hazırlıklarına devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı- siyahlı ekip defans bölgesindeki eksikliği iki stoper transferiyle giderdi. Karacabey Birlikspor'dan tecrübeli stoper Fatih Gültekin ile forması giyen genç stoper Cemal Kavalcı ile sözleşme imzaladı. Karaköprü Belediyespor Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı'nın raporu doğrultusunda gerekli bölgelere transfer çalışmalarını sürdürecek ve yeni takviyeler yapacaklarını söyledi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:20
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