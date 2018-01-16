TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaköprü Belediyespor ikinci devre hazırlıklarına devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı- siyahlı ekip defans bölgesindeki eksikliği iki stoper transferiyle giderdi. Karaköprü Belediyespor Karacabey Birlikspor'dan tecrübeli stoper Fatih Gültekin ile Tarsus İdmanyurdu forması giyen genç stoper Cemal Kavalcı ile sözleşme imzaladı. Karaköprü Belediyespor Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı'nın raporu doğrultusunda gerekli bölgelere transfer çalışmalarını sürdürecek ve yeni takviyeler yapacaklarını söyledi.