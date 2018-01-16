Karaköprü Belediyespor'da 2 transfer
TFF 3'üncü Lig takımlarından Karaköprü Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında Tarsus İdmanyurdu'dan Cemal Kavalcı ve Karacabey Birlikspor'dan Fatih Gültekin ile anlaştı.
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaköprü Belediyespor ikinci devre hazırlıklarına devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı- siyahlı ekip defans bölgesindeki eksikliği iki stoper transferiyle giderdi. Karaköprü Belediyespor Karacabey Birlikspor'dan tecrübeli stoper Fatih Gültekin ile Tarsus İdmanyurdu forması giyen genç stoper Cemal Kavalcı ile sözleşme imzaladı. Karaköprü Belediyespor Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı'nın raporu doğrultusunda gerekli bölgelere transfer çalışmalarını sürdürecek ve yeni takviyeler yapacaklarını söyledi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:20
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Nani’yi getireyim mi!
Toplam 14
Yorum
Elazığlı Donk carol tarık çamdal yasin sinan gümüş latovleviç belhanda bunları unuttun kardeş.bunlar bu seneki topcularınız geçen senelere girsem....
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1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı
Toplam 2
Yorum
Yerli Rvp Rvp den 1M az alıyor. Rvp en azından 2 sene evvel büyük reklam geliri forma satışı yaptırdı. Gs da aslında gizli bir RVP sorunu var
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Yeni transfer Töre!
Toplam 3
Yorum
adanalı ruhsuz gökana ihtiyaç yok. beşiktaş ruhu olmayanın beşiktaşta işi olmaz. para için beşiktaşa rest çekmişti. böylemi beşiktaşlısınız siz.
Karaköprü Belediyespor'da 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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