Cafer Aydın Bayrampaşaspor'da
TFF 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşa, Teknik Direktör Cafer Aydın ile sözleşme imzaladı.
Futbolculuk döneminde attığı gollerle ve gördüğü kartlarla 'Deli' lakabı takılan Cafer Aydın, en son Kahramanmaraşspor'da teknik adamlık yapmıştı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:46
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Lens bombası
Toplam 18
Yorum
bjk 1903 orkan ilk 11 e rahat koyacagın oyuncu yönetim saçmalamasın kesinlikle o yetenekte bazı kolay maçlarda oynatılabilir
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İlk hedef Slimani
Toplam 4
Yorum
babuli bu kim ya ? balotelliyi alın arkadaş ya..
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Östersunds İsveç’te yılın takımı seçildi
Toplam 1
Yorum
ruhi mücerret evet bu takım gs yi elemişti değil mi? adını bile söyleyemediğimiz takımlara elenip hala büyük takımız demek sadece gs ye özgüdür.
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