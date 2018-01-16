CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bayrampaşaspor'da

    Cafer Aydın Bayrampaşaspor'da

    TFF 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşa, Teknik Direktör ile sözleşme imzaladı.

    Bayrampaşaspor yönetimi ile masaya oturan , yeşil-kırmızılı kulüple anlaştı. Kulüp binasında atılan imzaların ardından Aydın, Bayrampaşaspor'un başındaki görevine başladı.

    Futbolculuk döneminde attığı gollerle ve gördüğü kartlarla 'Deli' lakabı takılan Cafer Aydın, en son Kahramanmaraşspor'da teknik adamlık yapmıştı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cafer Aydın Bayrampaşaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN