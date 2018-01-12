Bakan Bak, kulüp yöneticilerini kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre merkez binada gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, iki futbol liginde yer alan 90 kulübün başkan ile temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de hazır bulundu.

Kulüp yöneticilerinin, sorunlarını ve taleplerini Bakan Osman Aşkın Bak'a ilettiği kabulde, kulüplerin yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.