Bakan Bak, kulüp yöneticilerini kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 2. Lig ile 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre merkez binada gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, iki futbol liginde yer alan 90 kulübün başkan ile temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de hazır bulundu.
Kulüp yöneticilerinin, sorunlarını ve taleplerini Bakan Osman Aşkın Bak'a ilettiği kabulde, kulüplerin yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:11
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
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