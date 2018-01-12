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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Bakan Bak, kulüp yöneticilerini kabul etti

    Bakan Bak, kulüp yöneticilerini kabul etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , 2. Lig ile 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre merkez binada gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, iki futbol liginde yer alan 90 kulübün başkan ile temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de hazır bulundu.

    Kulüp yöneticilerinin, sorunlarını ve taleplerini Bakan 'a ilettiği kabulde, kulüplerin yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:11
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