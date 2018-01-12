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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Bağlarspor’u konuk edecek

    <a href="/index/1955-batmanspor?id=8b69253f-d3f2-40b4-8cd9-5c6ec4cb8393" class="" rel="tag">1955 Batmanspor</a> Bağlarspor’u konuk edecek

    (BAL) temsilcisi , kendi sahasında Diyarbakır temsilcisi Bağlarspor’u konuk edecek.

    Bölgesel Amatör Ligde 13. hafta karşılaşmalarında Diyarbakır temsilcisi Bağlarspor'u konuk edecek olan , rakibi ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 14 Ocak'ta 13.00'da başlayacak olan karşılaşma, Batman 19 Mayıs 2 Nolu Sentetik sahada yapılacak. kendi sahasında seyirci avantajını da kullanarak, karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
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