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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    “Skor değil, mantalite önemli”

    “Skor değil, mantalite önemli”

    devre arası hazırlık maçlarında Arsinspor’u 4-1, 2. Lig ekiplerinden Silivrispor’u da 4-2 mağlup etti.

    3. Lig 1. Grup lideri , lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. 10 günlük kamp sürecinde yeşil beyazlılar, iki hazırlık müsabakası oynadı. İlk olarak Arsinspor ile karşılaşan ve rakibini 4-1'lik skorla geçen , ikinci hazırlık karşılaşmasını da 2. Lig ekiplerinden Silivrispor ile oynadı. Bu müsabakayı da 4-2'lik galibiyetle kapatan ekip, ikinci yarı için hazır bir görüntü verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim de oynanan hazırlık maçlarını değerlendirdi. Hazırlık maçlarında skorun önemli olmadığını belirten Devrim, "Hazırlık maçlarına skor endeksli bakmıyoruz. Skor tabelası ile işimiz yok. Oyuncuların saha içerisindeki istekleri ve konsantrasyonları bizim için önemli. O anlamda da memnunuz. Kamp döneminde iki hazırlık karşılaşması oynadık. Faydalı karşılaşmalar oldu.

    Eksiklikleri görme şansımız oldu. Sakatlık olmadan bu süreci geçirmemiz de önemliydi bizim için. O açıdan kamp oldukça verimli geçti" diye konuştu.
    Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kamp programında yer alan Tuzlaspor hazırlık karşılaşması da, Antalya'da elverişsiz hava koşulları ve etkili olan kuvvetli yağış dolayısıyla iptal edildi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:57
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