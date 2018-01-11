“Skor değil, mantalite önemli”
Manisa Büyükşehir Belediyespor devre arası hazırlık maçlarında Arsinspor’u 4-1, TFF 2. Lig ekiplerinden Silivrispor’u da 4-2 mağlup etti.
Eksiklikleri görme şansımız oldu. Sakatlık olmadan bu süreci geçirmemiz de önemliydi bizim için. O açıdan kamp oldukça verimli geçti" diye konuştu.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kamp programında yer alan Tuzlaspor hazırlık karşılaşması da, Antalya'da elverişsiz hava koşulları ve etkili olan kuvvetli yağış dolayısıyla iptal edildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:57
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 44
Yorum
fbliii adam haklı alırsan böyle oyuncu yyan gelir yatar parayı cebine koyar hoijdonku kuytu hatırladıkça onlara yanıyorum persieymiş.
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''Hepsiyle baş ederiz''
Toplam 2
Yorum
İSİMSİZ Siz memnunmusunuz derbi kazanamayan takımlar yorum yapar olmuş şaka gibi arkadaş ya insan da biraz edep olur !!!
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 29
Yorum
Dost Ödenen ve ödenecek paraları başkan ödemeli.
“Skor değil, mantalite önemli” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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