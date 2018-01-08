Manisa BBSK’lı futbolcular hedefe odaklandı
Manisa Büyükşehir Belediyespor, devre hazırlıklarını Antalya’da sürdürürken, oyuncular ilk yarı değerlendirmesi, devam eden kamp dönemi ve sezon sonu beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon sonu tek hedefin şampiyonluk olduğunun altını çizen yeşil beyazlı futbolcular, sabırsızlıkla ikinci yarının başlamasını beklediklerini dile getirdi.
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da oyuncular, kamp dönemi ve sezonun devamı hakkında açıklamalar yaptı. Lige iyi hazırlandıklarını ve her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirten usta kramponlar, sezon sonunda tek hedefin şampiyonluk olduğunu vurguladı.
"Sabırsızlıkla ikinci yarının başlamasını bekliyoruz"
Kaptan Ali Öztürk, "Sezona iyi başlayamadık ama ardından aldığımız seri galibiyetlerle ilk yarıdaki hedefimize ulaştık. Puan farkını açarak liderlik koltuğuna oturduk. Son maçta bir talihsizlik yaşadık ama sezon içerisinde böyle durumlar olabiliyor. Devre arası kampını da iyi geçiriyoruz. Burada yapacağımız antrenmanların sezonun ikinci yarısında bizi taşıyacağının farkındayız. Takım, çok iyi çalışıyor. Sabırsızlıkla ikinci yarının başlamasını bekliyoruz. İlk yarıda yakaladığımız gibi ikinci yarıda da alacağımız seri galibiyetlerle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
"6 maçlık seri yakaladık"
Yeşil-beyazlıların file bekçisi Yusuf Balcıoğlu da, "Rekabet, her kaleci için çok güzel bir şey. Arkanda seni zorlayan biri olduğu için antrenmandaki çalışma, azim ve hırs seni başarıya götürüyor. Ve bu takıma da yansıyor. Sonuç itibariyle ilk devrede az gol yiyen bir takım olduk. 6 maçlık bir gol yememe serisi yakaladık. Sadece kaleci ile değil takım olarak başarı geliyor. İlk yarıdaki performansı ikinci yarıda da sürdürmek istiyoruz. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Sezon sonu inşallah şampiyon olarak üst lige yükselmek istiyoruz" dedi.
"Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum"
Kulübün başarılı sol beki Erhan Kara ise, "Öncelikle bize bu imkanları sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a teşekkür ederiz. Sezona kötü başladık ama devamında seri galibiyetler alarak bu durumu toparladık. Sezon sonunu iyi getirip, şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
"Şampiyonluğun en büyük adayı biziz"
Sağ bekte başarıyla görev yapan Mehmet Yılmaz da "Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. Herkes bunun bilincindeydi. Fakat lige iyi başlayamadık. Alışma evreleri zorladı bizi. Sonra iyi arkadaşlık ve uyumla durumu düzelttik. Aldığımız galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturduk. Koltuğu da kimseye bırakmadık. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz" dedi.
"Sabırsızlıkla ikinci yarının başlamasını bekliyoruz"
Kaptan Ali Öztürk, "Sezona iyi başlayamadık ama ardından aldığımız seri galibiyetlerle ilk yarıdaki hedefimize ulaştık. Puan farkını açarak liderlik koltuğuna oturduk. Son maçta bir talihsizlik yaşadık ama sezon içerisinde böyle durumlar olabiliyor. Devre arası kampını da iyi geçiriyoruz. Burada yapacağımız antrenmanların sezonun ikinci yarısında bizi taşıyacağının farkındayız. Takım, çok iyi çalışıyor. Sabırsızlıkla ikinci yarının başlamasını bekliyoruz. İlk yarıda yakaladığımız gibi ikinci yarıda da alacağımız seri galibiyetlerle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
"6 maçlık seri yakaladık"
Yeşil-beyazlıların file bekçisi Yusuf Balcıoğlu da, "Rekabet, her kaleci için çok güzel bir şey. Arkanda seni zorlayan biri olduğu için antrenmandaki çalışma, azim ve hırs seni başarıya götürüyor. Ve bu takıma da yansıyor. Sonuç itibariyle ilk devrede az gol yiyen bir takım olduk. 6 maçlık bir gol yememe serisi yakaladık. Sadece kaleci ile değil takım olarak başarı geliyor. İlk yarıdaki performansı ikinci yarıda da sürdürmek istiyoruz. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Sezon sonu inşallah şampiyon olarak üst lige yükselmek istiyoruz" dedi.
"Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum"
Kulübün başarılı sol beki Erhan Kara ise, "Öncelikle bize bu imkanları sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a teşekkür ederiz. Sezona kötü başladık ama devamında seri galibiyetler alarak bu durumu toparladık. Sezon sonunu iyi getirip, şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
"Şampiyonluğun en büyük adayı biziz"
Sağ bekte başarıyla görev yapan Mehmet Yılmaz da "Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. Herkes bunun bilincindeydi. Fakat lige iyi başlayamadık. Alışma evreleri zorladı bizi. Sonra iyi arkadaşlık ve uyumla durumu düzelttik. Aldığımız galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturduk. Koltuğu da kimseye bırakmadık. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz" dedi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 9
Yorum
Muratça Aldıklarına bakın sırf atiba önerdi diye aldılarki mls ligi balkan liglerinden kötü ve orda bile yıldız değil. Boakye alınsa daha iyi olurdu
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 9
Yorum
RİFAT MATUR HAYIRLISI...BİR GÖRMEK LAZIM
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Dany Welbeck bombası!
Toplam 3
Yorum
savaş tam aradığımız golcü bence
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