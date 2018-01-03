Turgutluspor istedi Bergama aldı
TFF 3'üncü Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün Turgutluspor ile imza aşamasına gelen stoper Semih Durmuş'u son anda Bergama Belediyespor'a gönderdi.
Sezonun ilk yarısında fazla forza şansı bulamayan Semih'in ayrılmak istemesi üzerine kulübün çıkarları doğrultusunda transfere onay verme kararı aldıklarını belirten yeşil-beyazlı yönetim, "Oyuncumuza Turgutluspor dışında Bergama Belediyespor da talip oldu. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Semih'in Bergama'ya kiralanmasına karar verildi. Kulübümüz bu transferden maddi gelir elde edecek" açıklaması yaptı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:35
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 6
Yorum
sdf sdf ekici oynayacak ve eljif var bırakın artık müsrüfliği
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Transfer bugün bitecek!
Toplam 1
Yorum
slimaniiiiii Fiko başkan maliye bakanı olsa memleket şahlanır :D
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 8
Yorum
ilker sayın kocaman ukranya milli takımının orta sahası ve kanatları süper iş yapar
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