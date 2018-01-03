 Turgutluspor istedi Bergama aldı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Turgutluspor istedi Bergama aldı

    Turgutluspor istedi Bergama aldı

    TFF 3'üncü Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün Turgutluspor ile imza aşamasına gelen stoper Semih Durmuş'u son anda 'a gönderdi.

    Sezonun ilk yarısında fazla forza şansı bulamayan Semih'in ayrılmak istemesi üzerine kulübün çıkarları doğrultusunda transfere onay verme kararı aldıklarını belirten yeşil-beyazlı yönetim, "Oyuncumuza Turgutluspor dışında da talip oldu. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Semih'in Bergama'ya kiralanmasına karar verildi. Kulübümüz bu transferden maddi gelir elde edecek" açıklaması yaptı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:35
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