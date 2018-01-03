Turgutluspor istedi Bergama aldı

Sezonun ilk yarısında fazla forza şansı bulamayan Semih'in ayrılmak istemesi üzerine kulübün çıkarları doğrultusunda transfere onay verme kararı aldıklarını belirten yeşil-beyazlı yönetim, "Oyuncumuza Turgutluspor dışında Bergama Belediyespor da talip oldu. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Semih'in Bergama'ya kiralanmasına karar verildi. Kulübümüz bu transferden maddi gelir elde edecek" açıklaması yaptı.