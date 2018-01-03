Fırat Demir Kırıkhanspor’da
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırıkhanspor, forvet Fırat Demir ile anlaştı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:11
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
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Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
Fırat Demir Kırıkhanspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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