 Fırat Demir Kırıkhanspor’da – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kırıkhanspor’da

    Fırat Demir Kırıkhanspor’da

    Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırıkhanspor, forvet ile anlaştı.

    Sarı Lacivertli ekip, sezon başından bu yana Kozan Belediyespor'da forma giyen 28 yaşındaki ile anlaştı. Fırat Demir, Kırıkhanspor ile her konuda anlaştığını ve Antalya kampında sözleşme imzalayacağını söyledi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:11
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