 Turgutluspor'a Semih engeli – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'a Semih engeli

    Turgutluspor'a Semih engeli

    TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarışı veren , ara transferde anlaşmaya vardığı isimlerden Semih Durmuş konusunda kulübü 'un engeline takıldı.

    Daha önce kulübü ve kendisiyle anlaşılan tecrübeli savunma oyuncusu için 'un son anda ret cevabı vermesi, kırmızı-siyahlıları şoke etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ile bir görüşmesi sonrası anlaşmaya varılan Semih'in imzası beklenirken veto haberi geldi. Manisa ekibinin yönetimi, 'u arayarak pürüz çıktığını ve transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:11
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