Turgutluspor'a Semih engeli
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarışı veren Turgutluspor, ara transferde anlaşmaya vardığı isimlerden Semih Durmuş konusunda kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor'un engeline takıldı.
Daha önce kulübü ve kendisiyle anlaşılan tecrübeli savunma oyuncusu için Manisa Büyükşehir Belediyespor'un son anda ret cevabı vermesi, kırmızı-siyahlıları şoke etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ile bir görüşmesi sonrası anlaşmaya varılan Semih'in imzası beklenirken veto haberi geldi. Manisa ekibinin yönetimi, Turgutluspor'u arayarak pürüz çıktığını ve transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 16:11
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 9
Yorum
hamza adam yürekten oynuyor terimin gelişiyle daha fazla goller atar satılması saçma olur!
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G.Saray sola çözümü buldu
Toplam 4
Yorum
hasan de jong ewra oh oh yarasın selçuk sabri hakan balta yasin sinan vsvs sil baştan... yazık ya sayın terim bunun için geldiyse gs ye yazık hali
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G.Saray sola çözümü buldu
Toplam 4
Yorum
gs yaşa değil tecübeye bakarım ben tabiki gelsin evra gibisi varmı
Turgutluspor'a Semih engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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