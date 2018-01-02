Turgutluspor'a Semih engeli

Daha önce kulübü ve kendisiyle anlaşılan tecrübeli savunma oyuncusu için Manisa Büyükşehir Belediyespor'un son anda ret cevabı vermesi, kırmızı-siyahlıları şoke etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ile bir görüşmesi sonrası anlaşmaya varılan Semih'in imzası beklenirken veto haberi geldi. Manisa ekibinin yönetimi, Turgutluspor'u arayarak pürüz çıktığını ve transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.