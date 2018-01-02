 Manisa BBSK'nin Antalya kampı başladı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Manisa BBSK'nin kampı başladı

    Manisa BBSK'nin <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a> kampı başladı

    3. Lig 1. Grup’tan ilk yarıyı lider kapatan ’da kampı başladı.

    Devre arası kamp çalışmalarına Manisa'da start veren , ikinci etap kamp çalışmaları için 'ya gitti. Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürecek olan yeşil-beyazlılarda, ara transfer döneminde kadroya katılan Oğuzhan Yazıcı, Tayyib Kanarya ve Tolga Şahin de kamp kadrosunda yer aldı. Kamp süresince üç hazırlık maçı oynayacak olan , 5 Ocak'ta Arsinspor ve 11 Ocak'ta ise 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak. 8 Ocak'ta da hazırlık maçında sahaya çıkacak olan Yeşil-beyazlıların rakibi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Antalya kampını 12 Ocak'ta tamamlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha sonra hazırlıklarına Manisa'da devam edecek. 21 Ocak Pazar günü ikinci yarının ilk maçında sahaya çıkacak olan Yeşil-beyazlılar, Mümin Özkasap Spor Tesislerinde Yomraspor'u konuk edecek.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:12
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