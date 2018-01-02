Manisa BBSK'nin Antalya kampı başladı
TFF 3. Lig 1. Grup’tan ilk yarıyı lider kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Antalya kampı başladı.
Devre arası kamp çalışmalarına Manisa'da start veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan yeşil-beyazlılarda, ara transfer döneminde kadroya katılan Oğuzhan Yazıcı, Tayyib Kanarya ve Tolga Şahin de kamp kadrosunda yer aldı. Kamp süresince üç hazırlık maçı oynayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 Ocak'ta Arsinspor ve 11 Ocak'ta ise TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak. 8 Ocak'ta da hazırlık maçında sahaya çıkacak olan Yeşil-beyazlıların rakibi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Antalya kampını 12 Ocak'ta tamamlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha sonra hazırlıklarına Manisa'da devam edecek. 21 Ocak Pazar günü ikinci yarının ilk maçında sahaya çıkacak olan Yeşil-beyazlılar, Mümin Özkasap Spor Tesislerinde Yomraspor'u konuk edecek.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
aslan Fesih bedelini niye bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum zaten 9milyon ödemişiz. Gelir gideri pozitife çekmek için gönderilebilir.
-
‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 6
Yorum
x Ölüsü bile yeter
-
Negredo başarılı olur mu?
Toplam 6
Yorum
kartalllll bomboş bir yorum bu..
Manisa BBSK'nin Antalya kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.