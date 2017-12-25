 Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    ’da transfer çalışmaları

    Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları

    TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından ’da transfer çalışmaları beklemeye alındı. Yönetim kurulu, teknik direktör Osman Özdemir’in takıma yapılacak takviyeler netleştirene kadar takımda hiçbir futbolcuyu göndermeme kararı aldı.

    Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan ve lider Pazarspor ile 1 olan puan farkını koruyan 'da mevcut kadroda bulunan oyunculara gelen transfer teklifler de geri çevriliyor. Mevcut kadronun korunması ve gerek görülmesi halinde 2 veya 3 kaliteli futbolcunun daha kadroya dahil edilmesini planlayan Diyarbekirspor, devre arası transferinde hata yapmak istemiyor.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:39
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