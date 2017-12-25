Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları
TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları beklemeye alındı. Yönetim kurulu, teknik direktör Osman Özdemir’in takıma yapılacak takviyeler netleştirene kadar takımda hiçbir futbolcuyu göndermeme kararı aldı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:39
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Beşiktaş'ı böyle sallayacak...
Toplam 1
Yorum
desert eagle hey zlatan! come to beşiktaş!!!!!!
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Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 5
Yorum
BOBMARLEY RAHMİ TAKIMI SİLBAŞTAN YAPMADIĞIN SÜRECE ALEMİ CİHAN GELSE BU TAKIMDAN BİR İŞ ÇIKMAZ. ÖNCE AZİZİ YILDIRM DAN BAŞLANACAK YOKSA OLMAZ BÖYLE OLMAZZZZ
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Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 6
Yorum
arslan hep terimin sayesinde bunlar futbolcular hayat buldu tudor olsa ikinci yarı çıkarmıştı maiconu.
Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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