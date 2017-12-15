“Yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz”
Hedeflerinin yenilmezlik serisini devam ettirmek olduğunu belirten Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, kalitelerini herkese ispatlamak istediklerini söyledi.
6 maçtır yenilmediklerini vurgulayan Teknik Direktör Tutaş, "Hedefimiz Kızılcabölükspor karşısında da bu yenilmezlik serimizi devam ettirmek. Sahaya mutlak 3 puan için çıkacağız. Kızılcabölük direkt rakibimiz olan bir takım. Kazanırsak puan farkını indireceğiz ve ilk yarıyı ilk 5'te bitirme ihtimalimiz olacak. İyi ve özverili bir futbolcu grubuna sahip olduğum için çok şanslıyım. Kazanarak ligin ikinci yarısına oldukça moralli gireceğiz. Kalitemizi herkese ispatlamış olacağız" şeklinde konuştu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:44
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
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