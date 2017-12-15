 “Yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz” – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    “Yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz”

    “Yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz”

    Hedeflerinin yenilmezlik serisini devam ettirmek olduğunu belirten Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü , kalitelerini herkese ispatlamak istediklerini söyledi.

    3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor'da Teknik Direktör , Pazartesi günü oynanacak olan Kızılcabölükspor maçı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

    6 maçtır yenilmediklerini vurgulayan Teknik Direktör Tutaş, "Hedefimiz Kızılcabölükspor karşısında da bu yenilmezlik serimizi devam ettirmek. Sahaya mutlak 3 puan için çıkacağız. Kızılcabölük direkt rakibimiz olan bir takım. Kazanırsak puan farkını indireceğiz ve ilk yarıyı ilk 5'te bitirme ihtimalimiz olacak. İyi ve özverili bir futbolcu grubuna sahip olduğum için çok şanslıyım. Kazanarak ligin ikinci yarısına oldukça moralli gireceğiz. Kalitemizi herkese ispatlamış olacağız" şeklinde konuştu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:44
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