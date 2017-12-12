Diyarbekirspor’da keyifler yerinde
TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor’da büyük bir sevinç yaşanıyor.
2017 yılının son iç saha maçında Mehmet Özdıraz'ın kaydettiği golle 3 puana uzanan Diyarbekirspor, bu sezon kendi sahasında yaptığı 8 maçtan, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan topladı. Diyarbekirspor, oynadığı 8 maçta rakip kaleleri, 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü. Diyarbekirspor, ilk yarının son maçında deplasmanda Yeşil Bursa ile karşılaşacak. Oynadığı 16 maçtan 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak, 12 puan toplayan Yeşil Bursa, küme düşme hattında bulunuyor. Kayseri Erciyespor'un ligin en alt sırasında yer aldığı ligin 16'ncı sırasında bulunan Yeşil Bursa, Diyarbekirspor ile sahasında yapacağı ilk yarının son maçını kazanıp, hem alt sıralardan kurtulmak hem de devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor. Yeşil Bursa, geçen hafta deplasmanda Tire 1922 Spor ile 1-1 berabere kalmıştı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:25
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"Beşiktaş'a tur için güveniyorum"
Toplam 4
Yorum
carsi09 Besiktas bu ülkenin yüz akidir gözbebegidir.Uefadan 50 milyon€ memlekete getirmistir ülke puanina en fazla katkiyi yapandir, gururlan sen de
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"Beşiktaş'a tur için güveniyorum"
Toplam 4
Yorum
Duman bütün besiktaslilar inaniyoruz ki sahaya cikip herkese ders olacak sekilde mücadele verip ülkemizi temsil edecegiz inanmayanlar kiskanclikta
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"Beşiktaş'a tur için güveniyorum"
Toplam 4
Yorum
Kartalcan temmuzda vardara östersjund a elenip veda edenler mayisa kadar avrupayi birkamaya niyeti olmayan besiktas la ülke adina gurur duysunlar
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