 Turgutluspor galibiyeti unuttu – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    galibiyeti unuttu

    Turgutluspor galibiyeti unuttu

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 1461 Trabzon'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen , son 4 haftada adeta kabus yaşadı.

    Ligin 12'nci haftasında liderlik koltuğunda oturan , iç sahada 3 mağlubiyet alıp 6'ncı sıraya kadar geriledi. Gölcükspor deplasmanından 5-2 galip geldikten sonra Tire 1922'ye evinde 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar Diyarbekirspor'u tek golle geçse de sahasında Van BŞB'ye 4-0 son olarak da 1461 Trabzon'a 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşattı.

    Teknik Direktör Özgün Kaya evlerinde alınan mağlubiyetlerin büyük üzüntü yarattığını söyledi. İç sahada toplamda son 4 maçı kaybeden ekipte futbolcularını da eleştiren Kaya, "1461 Trabzon karşılaşmasının ilk yarısında futbolcularımız galibiyet için hiçbir şey yapmadı. İkinci devre baskı kursak da istediğimizi alamadık. Hakem de çok kötü maç yönetti. Bu hafta Krıkhanspor'u deplasmanda yenip iyk yarıyı moralle kapatmak istiyoruz. Devre arasında eksiklerimizi gözden geçirip, transfer çalışmaları yapacağız" dedi.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor galibiyeti unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN