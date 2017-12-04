 Turgutluspor pes etmeyecek – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    pes etmeyecek

    <a href="/index/turgutluspor?id=6602f4c1-5721-4bfd-966b-9452f9e967b8" class="" rel="tag">Turgutluspor</a> pes etmeyecek

    TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Van Büyükşehir Beelediyespor'a 4-0 yenilerek liderliği Yeni Orduspor'a devreden 'da Teknik Direktör Özgün Kaya, pes etmeyeceklerini söyledi.

    Alınan mağlubiyetin kendilerini hedeften saptırmayacağını vurgulayan Kaya, "Van Büyükşehir Belediyespor gerçekten hak ettiği bir galibiyet aldı. Rakibimizi kutluyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda kendimize hedef koymuştuk. Şu an o hedefi yakalamış durumdayız. Biz kolay kolay mücadeleden yılmayan, pes etmeyen insanlarız. Oyuncularımıza da bu karakteri aşılamaya çalışıyoruz. Hangi şartlar olursa olsun, Turgutlu'yu en iyi yere getireceğiz. Bundan sonra evimizdeki 1461 Trabzon maçına bakacağız ve liderliği yeniden geri alacağız" dedi.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    pes etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN