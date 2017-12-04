Turgutluspor pes etmeyecek
TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Van Büyükşehir Beelediyespor'a 4-0 yenilerek liderliği Yeni Orduspor'a devreden Turgutluspor'da Teknik Direktör Özgün Kaya, pes etmeyeceklerini söyledi.
Alınan mağlubiyetin kendilerini hedeften saptırmayacağını vurgulayan Kaya, "Van Büyükşehir Belediyespor gerçekten hak ettiği bir galibiyet aldı. Rakibimizi kutluyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda kendimize hedef koymuştuk. Şu an o hedefi yakalamış durumdayız. Biz kolay kolay mücadeleden yılmayan, pes etmeyen insanlarız. Oyuncularımıza da bu karakteri aşılamaya çalışıyoruz. Hangi şartlar olursa olsun, Turgutlu'yu en iyi yere getireceğiz. Bundan sonra evimizdeki 1461 Trabzon maçına bakacağız ve liderliği yeniden geri alacağız" dedi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:48
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Vodafone’un kralı Negredo
Toplam 3
Yorum
1903 10 Numara santrafor.
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Çare Fatih Terim
Toplam 27
Yorum
sportmen Fatih Türk futbolunun kabusudur.Bu kabus Türk futbolu üzerinden kaldırılmalı dır.Fatih önce Tamer den ders almalı.
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Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı
Toplam 3
Yorum
1903 Bize ne be kardeş Almanlar düsünsün :) BESIKTASIM SEN ÇOK YASA
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