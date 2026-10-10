Millilerin rakibi Çekya

Ümit Milli Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off turundaki rakibi Çekya oldu. Maçlar 11-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Ümit Milli Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finalleri yolunda playoff turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye, Çekya ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, turdaki ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Play-off turundaki karşılaşmalar 11-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Turu geçen ekip 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım hakkı elde edecek. Türkiye-Çekya eşleşmesi dışında play-off turu kura çekiminde Danimarka-Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri gerçekleşti. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finalleri Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.