Ziraat Türkiye Kupası
Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 yenen Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan ile 14 Ekim Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 15:56
Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ümit Milli Takımı, 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının ilk hazırlık antrenmanını Sakarya'da yaptı.

Litvanya ile oynanan maçta ilk 11 başlayan oyuncular, salonda aktivasyon çalışması gerçekleştirirken diğer futbolcular saha çalışmasında yer aldı.

Antrenmanın ardından Ümit Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla devam edecek.

Milliler, 13 Ekim Pazartesi günü Budapeşte'ye hareket edecek.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milli takım, H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona finallerine 9 grup birincisiyle gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

