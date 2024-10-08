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Haberler U21 Milli Futbol Takımı

Ümit Milli Takımı, Letonya maçına hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 23:39
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Ümit Milli Takımı, Letonya maçına hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar olan oyunu ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanın bir bölümünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da takip etti.

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