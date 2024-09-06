Türkiye U21 - İrlanda U21 | CANLI İZLE

Grup A'da yer alan Türkiye U21 Milli Takımı ve İrlanda U21 Milli Takımı, UEFA U21 Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 19:45'te Esenler Erokspor Stadyumu'nda başladı. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE U21 VE İRLANDA U21'İN MAÇ 11'LERİ
Türkiye: Emre Bilgin, Yasin Özcan, Metehan Baltacı, Yunus Emre Konak, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu, Bartuğ Elmaz, Livan Burcu, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçi (K)
İrlanda: S. Armstrong, M. Healy, A. Emakhu, J. Hodge, A. Moran, S. Curtis, C. O'Riordan, J. Abankwah, A. McNulty, S. Roughan, J. Keeley (K)
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