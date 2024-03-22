Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye U21 Milli Takımı hazırlık maçında Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda Gürcistan U21 Milli Takımı ile kozlarını paylaştı.
Milliler mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 16. dakikada Semih Kılıçsoy açtı.
İlk yarı bu golle Ümit Milli Takım'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 55. dakikada Bertuğ Yıldırım penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.
58. dakikada bu sefes Gürcistan U21 Milli Takımı'nda Abuashvili skoru 2-1'e getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: