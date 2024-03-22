Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Gürcistan U21 Milli Takımı ile kozlarını paylaştı. Miller rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte maçın golleri...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 22:24 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 22:33
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Türkiye U21 2-1 Gürcistan U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye U21 Milli Takımı hazırlık maçında Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda Gürcistan U21 Milli Takımı ile kozlarını paylaştı.

Milliler mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 16. dakikada Semih Kılıçsoy açtı.

İlk yarı bu golle Ümit Milli Takım'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 55. dakikada Bertuğ Yıldırım penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

58. dakikada bu sefes Gürcistan U21 Milli Takımı'nda Abuashvili skoru 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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