Türkiye U21 - Norveç U21 CANLI İZLE | 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Takımı'mız, 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 5. maçını oynuyor.
A grubunda Türkiye U21 ile Norveç U21 Alanya Oba Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
TÜRKİYE U21 - NORVEÇ U21 MAÇI 11'LERİ
Türkiye U21: Doğan, Ayberk, Emir, Yunus Emre, Cihan, Bartuğ, Erencan, Aksel Baran, Emin, Kazımcan, Serdar.
Norveç U21: Tangvik, Sjovold, Opsahl, Fuhr Hjelde, Oppegard, Hansen Aaroen, Zafeiris, Malt Arnstad, Karlsbakk, Nordas, Mvuka.
TÜRKİYE U21 - NORVEÇ U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - Norveç U21 maçı TSİ 19.45'te başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.