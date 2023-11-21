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Türkiye U21 - Norveç U21 CANLI İZLE | 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A grubundan Türkiye U21 ile Norveç U21 karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadelede Denys Shurman düdük çalıyor. Bu maçın canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 19:45
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Türkiye U21 - Norveç U21 CANLI İZLE | 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Takımı'mız, 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 5. maçını oynuyor.

A grubunda Türkiye U21 ile Norveç U21 Alanya Oba Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE U21 - NORVEÇ U21 MAÇI 11'LERİ

Türkiye U21: Doğan, Ayberk, Emir, Yunus Emre, Cihan, Bartuğ, Erencan, Aksel Baran, Emin, Kazımcan, Serdar.

Norveç U21: Tangvik, Sjovold, Opsahl, Fuhr Hjelde, Oppegard, Hansen Aaroen, Zafeiris, Malt Arnstad, Karlsbakk, Nordas, Mvuka.

TÜRKİYE U21 - NORVEÇ U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Norveç U21 maçı TSİ 19.45'te başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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