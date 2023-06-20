Türkiye U21 Bosna Hersek U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 Milli Takımı'mız ile Bosna Hersek U21 Milli Takım'ı dostluk maçında karşı karşıya geliyor.

İstanbul'da Eyüp Stadyumu'nda oynanan bu keyifli mücadele A Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE U21 - BOSNA HERSEK U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 dostluk maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE U21 - BOSNA HERSEK U21 MAÇI 11'LERİ

Türkiye U21: Doğan, Emin, Ravil, Yasin, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Göktan, Enis, Bertuğ