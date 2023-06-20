Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye U21 Bosna Hersek U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 Bosna Hersek U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 Milli Takımı'mız ile Bosna Hersek U21 Milli Takım'ı dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Eyüp Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 19:56 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 19:58
Türkiye U21 Bosna Hersek U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 Milli Takımı'mız ile Bosna Hersek U21 Milli Takım'ı dostluk maçında karşı karşıya geliyor.

İstanbul'da Eyüp Stadyumu'nda oynanan bu keyifli mücadele A Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE U21 - BOSNA HERSEK U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 dostluk maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE U21 - BOSNA HERSEK U21 MAÇI 11'LERİ

Türkiye U21: Doğan, Emin, Ravil, Yasin, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Göktan, Enis, Bertuğ

DİĞER
Son dakika haberleri: Türkiye-Galler maçı sonrası dünya Arda Güler'i konuştu! "Türklerin mücevher bebeği"
37 ilde 1.2 milyar liralık dev TikTok operasyonu! 120 şüpheli yakalandı | İşte hesaplarına milyonlar aktarılan fenomenler...
F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı!
Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı saat kaçta?
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı!
CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU
Kartal Eddie filmi konusu ne?
MSÜ mülakatları ne zaman 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı! F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı! 19:53
Dev operasyon! Listede dünya yıldızları var Dev operasyon! Listede dünya yıldızları var 19:36
Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! 19:04
Nkunku Chelsea'de! Nkunku Chelsea'de! 16:19
Devler Ligi'nde 1. tur eşleşmeleri belli oldu! Devler Ligi'nde 1. tur eşleşmeleri belli oldu! 16:29
TFF'den 5 yıldızlı forma açıklaması! TFF'den 5 yıldızlı forma açıklaması! 16:42
Daha Eski
"Hentbolun çok zorlukları var" "Hentbolun çok zorlukları var" 16:53
Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den geliyor! Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den geliyor! 16:56
Arda Güler 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi! Arda Güler 'Golden Boy' ödülüne aday gösterildi! 18:27
G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek G.Saray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek 11:48
Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! Ergin Ataman resmen Panathinaikos'ta! 12:14
Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih Dzeko İstanbul'a geliyor! İşte o tarih 12:15