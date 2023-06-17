Türkiye U21 Azerbaycan U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 Milli Takımı'mız ile Azerbaycan U21 Milli Takım'ı dostluk maçında karşı karşıya geliyor.
İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan bu keyifli mücadele A Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - Azerbaycan U21 dostluk maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇI 11'LERİ
Türkiye U21: Doğancan, Kazımcan, Ravil, Serdar, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Emirhan, Enis, Bertuğ
Azerbaycan U21: Rustam, Ahmadov, Damadayev, Hüseyinov, Mammadov, Velijev, Rustamli, Yusifli, Farajli, Gasimov, Abdullayev