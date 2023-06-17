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Türkiye U21 Azerbaycan U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 Milli Takımı'mız ile Azerbaycan U21 Milli Takım'ı dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 19:30
Türkiye U21 Azerbaycan U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye U21 Milli Takımı'mız ile Azerbaycan U21 Milli Takım'ı dostluk maçında karşı karşıya geliyor.

İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan bu keyifli mücadele A Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Azerbaycan U21 dostluk maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇI 11'LERİ

Türkiye U21: Doğancan, Kazımcan, Ravil, Serdar, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Emirhan, Enis, Bertuğ

Azerbaycan U21: Rustam, Ahmadov, Damadayev, Hüseyinov, Mammadov, Velijev, Rustamli, Yusifli, Farajli, Gasimov, Abdullayev

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