Danimarka - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Danimarka - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Türkiye maçı 14 Haziran Salı 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde iyi bir performans sergileyen Danimarka, geçtiğimiz hafta İskoçya karşısında aldığı 1 puanla grubu 2'nci sırada tamamlamayı garantiledi. Grupta sadece Belçika deplasmanında kaybeden Danimarka, son maçı da kazanarak play-off aşamasına geçmek istiyor.