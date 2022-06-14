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Danimarka - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 17:30
Danimarka - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Danimarka - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Türkiye maçı 14 Haziran Salı 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde iyi bir performans sergileyen Danimarka, geçtiğimiz hafta İskoçya karşısında aldığı 1 puanla grubu 2'nci sırada tamamlamayı garantiledi. Grupta sadece Belçika deplasmanında kaybeden Danimarka, son maçı da kazanarak play-off aşamasına geçmek istiyor.

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