Haberler U21 Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'da Umut Güneş, Batuhan Kör ve Ali Kaan Güneren aday kadrodan çıkarıldı

Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'da Umut Güneş, Batuhan Kör ve Ali Kaan Güneren aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Salı günü Danimarka ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekipte Umut Güneş, Ali Kaan Güneren ile Batuhan Kör kadrodan çıkarılırken yerlerine Erkan Eyibil ile Zafer Görgen dahil edildi.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 14:32
Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'da Umut Güneş, Batuhan Kör ve Ali Kaan Güneren aday kadrodan çıkarıldı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu 5. hafta maçında 16 Kasım Salı günü Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Aytemiz Alanyasporlu Umut Güneş, kırmızı kart cezalısı MKE Ankaragücü futbolcusu Ali Kaan Güneren ve dedesi vefat eden Bursasporlu Batuhan Kör, aday kadrodan çıkarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ile Çaykur Rizespor'dan Zafer Görgen ise aday kadroya dahil edildi.

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