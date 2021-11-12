Belçika U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (A Spor izle) | Ümit Milli Takım

BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye U21 (Ümit Milli Takım), Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Belçika U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika U21 - Türkiye U21 maçı 12 Kasım Cuma günü saat 22:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eyüp Aydın (FC Bayern München), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC)