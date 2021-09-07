Türkiye U21 - İskoçya U21 maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Takım maçı izle | A Spor canlı yayın

Ümit Milli Takımımız 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında, Bursa Timsah Park'ta İskoçya ile karşılaşıyor. Müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac yönetiyor. Yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj'ın yaptığı maçın dördüncü hakemi Dario Kulusic oldu. Ümit Milli Takımımızın İskoçya sınavı saat 19.30'da ASpor'dan canlı yayınlanıyor. Öte yandan Türkiye U21 - İskoçya U21 maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE U21 - İSKOÇYA U21 MAÇI İLK 11'LERİ
TÜRKİYE U21 - Ersin Destanoğlu; Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Eren Elmalı; Ali Kaan Güneren, Umut Güneş; Gökdeniz Bayrakdar, Ömer Faruk Beyaz, Barış Alper Yılmaz; Ali Akman.
İSKOÇYA U21 - Sinclair, Ramsay, Josh Doig, Welsh, Lewis Mayo, James Scott, Middleton, Stephen Kelly, Montgormery, Kennedy, Williamson.
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor A.Ş.), Melih Altıkulaç (Yılport Samsunspor), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Orta Saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (NEC Nijmegen)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas