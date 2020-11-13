Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye - Avusturya maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Futbol Takımı

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Yeni teknik direktörü ile yeni bir oluşuma giren , U21 Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçında 'yı konuk ediyor. Yeni Stadı'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 19:56
Türkiye - Avusturya maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Futbol Takımı

, U21 grup eleme maçında ile karşılaşıyor. Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

6 takımın yer aldığı 3. Grup'ta geride kalan 8 maçta 7 puan toplayan Ümit Milliler 5 sırada yer alıyor. Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ay-Yıldızlılar, prestij için sahaya çıktı. Avusturya ise topladığı 15 puanla 'nin ardından 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Avusturya 3-0 kazanmıştı.

MAÇIN CANLI YAYININA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ


TÜRKİYE - AVUSTURYA İLK 11'LER

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Rıdvan Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Erkan Eyibil, Güven Yalçın, Ali Akman, Halil Dervişoğlu

Avusturya: Ehmann, Wöber, Maresic, Thurnwald, Klarer, Danso, Nussbaumer, Wolf, Grüll, Schnegg, Arase

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