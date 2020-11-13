Türkiye - Avusturya maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Futbol Takımı

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Avusturya ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

6 takımın yer aldığı 3. Grup'ta geride kalan 8 maçta 7 puan toplayan Ümit Milliler 5 sırada yer alıyor. Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ay-Yıldızlılar, prestij için sahaya çıktı. Avusturya ise topladığı 15 puanla İngiltere'nin ardından 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Avusturya 3-0 kazanmıştı.

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TÜRKİYE - AVUSTURYA İLK 11'LER



Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Rıdvan Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Erkan Eyibil, Güven Yalçın, Ali Akman, Halil Dervişoğlu

Avusturya: Ehmann, Wöber, Maresic, Thurnwald, Klarer, Danso, Nussbaumer, Wolf, Grüll, Schnegg, Arase