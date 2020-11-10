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Ümit 'da ve mesaisi sürüyor

Futbol Takımı, 2021 Altı 'nde ve ile 'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 19:59
Ümit Milli Takım'da Avusturya ve Kosova mesaisi sürüyor

Futbol Takımı, 2021 Altı 'nde ve ile 'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, Ümit Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu yönetiminde ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Ay-yıldızlı takımın grupta iddiasının kalmadığına işaret eden Tolunay Kafkas, "İddiamız kalmamasına rağmen bizim için prestij açısından önemli maçlar. Güçlü bir oyunumuz var. Bu oyunu sürdürmek istiyoruz. Doğal olarak Avusturya ve Kosova'yı yenmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı çok iyi, günde çift idman yaparak bu maçların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Görkem Sağlam'ın sakatlığı bulunuyor. Bunun dışında bazı oyuncularımızın ufak tefek sakatlıkları var. Bu oyuncularımız da maç günü hazır olacak." ifadelerini kullandı.

kalecisi Altay Bayındır'ın A Milli Takım kadrosuna alınmasının sevindirici olduğunu da dile getiren Kafkas, "Ümit Milli Takım zaten geçiş takımıdır. Bizim için gurur vericidir. Umarım daha çok oyuncumuzu A Milli Takım'a veririz." değerlendirmesinde bulundu.

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