İngiltere U21 - Türkiye U21 | CANLI İZLEYİN

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanan müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.
Türkiye: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.
İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
21:30'da başlayan İngiltere - Türkiye maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.