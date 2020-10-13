Haberler U21 Milli Futbol Takımı İngiltere U21 - Türkiye U21 | CANLI İZLEYİN

- U21 | CANLI İZLEYİN

Elemelerinde deplasmanda 'ye konuk oluyor. A Spor'da yayınlanan mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 08:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 21:27
İngiltere U21 - Türkiye U21 | CANLI İZLEYİN

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Grup Eleme maçında U21 ile deplasmanda karşılaşıyor. Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanan müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.

Türkiye: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
21:30'da başlayan İngiltere - Türkiye maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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