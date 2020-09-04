Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika U21 Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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- U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası eleme turunda U21 takımıyla oynayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. Milli Takımımızın rakibi U21 olacak. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE U21 - ANDORRA U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

  1. 04.09.2020
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