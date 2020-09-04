Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. U21 Milli Takımımızın rakibi Andorra U21 olacak. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE U21 - ANDORRA U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak.