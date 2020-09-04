U21 Milli Takımımız UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda Andorra U21 takımıyla oynayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. U21 Milli Takımımızın rakibi Andorra U21 olacak. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TÜRKİYE U21 - ANDORRA U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye U21 - Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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