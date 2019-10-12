Ümit Milliler yıkıldı
Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup maçında Ümit Milli Takımımız, Avusturya'ya 3-0 yenildi. Maça Altay, Mert, Hüseyin, Ravli, Abdurrahim, Berat, Orkun, Güven, Halil, Berkay ve Ahmed 11'yle başladık. 10'da Meister takımını 1-0 öne geçirdi. 32'de Raguz 2-0 yaptı. 65'te Lovric 3-0'a getirdi. 53'te Abdurrahim, 90'da Orkun kırmızı gördü.
Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 3. Grup maçında Ümit Milli Takımımız, Avusturya'ya 3-0 yenildi. Maça Altay, Mert, Hüseyin, Ravli, Abdurrahim, Berat, Orkun, Güven, Halil, Berkay ve Ahmed 11'yle başladık. 10'da Meister takımını 1-0 öne geçirdi. 32'de Raguz 2-0 yaptı. 65'te Lovric 3-0'a getirdi. 53'te Abdurrahim, 90'da Orkun kırmızı gördü.
- 12.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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