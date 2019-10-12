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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Ümit Milliler yıkıldı

Ümit Milliler yıkıldı

Avrupa 3. Grup maçında , 'ya 3-0 yenildi. , Mert, Hüseyin, Ravli, Abdurrahim, Berat, Orkun, Güven, Halil, Berkay ve Ahmed 11'yle başladık. 10'da Meister takımını 1-0 öne geçirdi. 32'de Raguz 2-0 yaptı. 65'te Lovric 3-0'a getirdi. 53'te Abdurrahim, 90'da Orkun kırmızı gördü.

Avrupa 3. Grup maçında , 'ya 3-0 yenildi. , Mert, Hüseyin, Ravli, Abdurrahim, Berat, Orkun, Güven, Halil, Berkay ve Ahmed 11'yle başladık. 10'da Meister takımını 1-0 öne geçirdi. 32'de Raguz 2-0 yaptı. 65'te Lovric 3-0'a getirdi. 53'te Abdurrahim, 90'da Orkun kırmızı gördü.

  1. 12.10.2019
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