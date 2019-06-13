Kosova’da da kriz çıktı

2021 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde önceki gün Kosova ile karşılaşan U21 Milli Takımı, şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Ay-yıldızlıların 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fadıl Vokrri Stadı'nın güvenlik görevlisi, nedensiz bir şekilde milli takımın kalecisi Altay Bayındır'a saldırdı. U21 Milli Takımı'nın hocası Vedat İnceefe, yaşananların ardından Kosova Futbol Federasyonu yetkilileri ile tartışırken, "Dövülen, darp edilen benim kalecim. Hani Kosova ve Türkiye kardeşliği. Oyuncuma saldırmasını kabul etmem. O güvenlik görevlisi hala içeride oturuyor. O adamın ifade vermesi lazım" sözlerini sarfetti.

YAŞANANLARI BiR BiR ANLATTILAR

Güvenlik görevlisinin saldırısına maruz kalan Altay Bayındır, "Kosova halkının bize hoş olmayan yaklaşımı vardı. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. İnsanların davranışlarına dikkat etmesi gerekir" dedi. Teknik direktör Vedat İnceefe ise, "Golü yedikten sonra kulübede kalecimiz su şişesini yere vuruyor. Özel güvenlikler de oyuncumuz ittirerek kulübeye sokmaya çalışıyor. Bu onların görevi değil. Orada hakemler var. Onların bizim üstümüze kalabalık şekilde gelmesi ve tribünden yapılan hareketler bizi şaşırttı" dedi.

U18'LER ÜZDÜ

Rusya'da yapılan Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'le karşılaşan U18 Milli Takımı, rakibine üstünlük sağlayamadı. Tangocular'ın Tomas Lecande ve Matias Palacios ile bulduğu gollere engel olamayan ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Milli Takım'da Taha Tunç maçın oyuncusu seçilirken, ekibimiz yarın üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.