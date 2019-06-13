Kosova’da da kriz çıktı - Son dakika U21 Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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’da da kriz çıktı

Kosova’da da kriz çıktı

'nde önceki gün ile karşılaşan U21 Milli Takımı, şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Ay-yıldızlıların 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 'nın güvenlik görevlisi, nedensiz bir şekilde kalecisi 'a saldırdı.

'nde önceki gün ile karşılaşan U21 Milli Takımı, şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Ay-yıldızlıların 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 'nın güvenlik görevlisi, nedensiz bir şekilde kalecisi 'a saldırdı. U21 Milli Takımı'nın hocası , yaşananların ardından Kosova Futbol Federasyonu yetkilileri ile tartışırken, "Dövülen, darp edilen benim kalecim. Hani Kosova ve kardeşliği. Oyuncuma saldırmasını kabul etmem. O güvenlik görevlisi hala içeride oturuyor. O adamın ifade vermesi lazım" sözlerini sarfetti.

YAŞANANLARI BiR BiR ANLATTILAR
Güvenlik görevlisinin saldırısına maruz kalan Altay Bayındır, "Kosova halkının bize hoş olmayan yaklaşımı vardı. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. İnsanların davranışlarına dikkat etmesi gerekir" dedi. Teknik direktör Vedat İnceefe ise, "Golü yedikten sonra kulübede kalecimiz su şişesini yere vuruyor. Özel güvenlikler de oyuncumuz ittirerek kulübeye sokmaya çalışıyor. Bu onların görevi değil. Orada hakemler var. Onların bizim üstümüze kalabalık şekilde gelmesi ve tribünden yapılan hareketler bizi şaşırttı" dedi.

U18'LER ÜZDÜ
'da yapılan Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'le karşılaşan U18 Milli Takımı, rakibine üstünlük sağlayamadı. Tangocular'ın Tomas Lecande ve Matias Palacios ile bulduğu gollere engel olamayan ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Milli Takım'da Taha Tunç maçın oyuncusu seçilirken, ekibimiz yarın üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

  1. 13.6.2019
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