Kosova’da da kriz çıktı
2021 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde önceki gün Kosova ile karşılaşan U21 Milli Takımı, şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Ay-yıldızlıların 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fadıl Vokrri Stadı'nın güvenlik görevlisi, nedensiz bir şekilde milli takımın kalecisi Altay Bayındır'a saldırdı.
2021 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde önceki gün Kosova ile karşılaşan U21 Milli Takımı, şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Ay-yıldızlıların 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fadıl Vokrri Stadı'nın güvenlik görevlisi, nedensiz bir şekilde milli takımın kalecisi Altay Bayındır'a saldırdı. U21 Milli Takımı'nın hocası Vedat İnceefe, yaşananların ardından Kosova Futbol Federasyonu yetkilileri ile tartışırken, "Dövülen, darp edilen benim kalecim. Hani Kosova ve Türkiye kardeşliği. Oyuncuma saldırmasını kabul etmem. O güvenlik görevlisi hala içeride oturuyor. O adamın ifade vermesi lazım" sözlerini sarfetti.
YAŞANANLARI BiR BiR ANLATTILAR
Güvenlik görevlisinin saldırısına maruz kalan Altay Bayındır, "Kosova halkının bize hoş olmayan yaklaşımı vardı. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. İnsanların davranışlarına dikkat etmesi gerekir" dedi. Teknik direktör Vedat İnceefe ise, "Golü yedikten sonra kulübede kalecimiz su şişesini yere vuruyor. Özel güvenlikler de oyuncumuz ittirerek kulübeye sokmaya çalışıyor. Bu onların görevi değil. Orada hakemler var. Onların bizim üstümüze kalabalık şekilde gelmesi ve tribünden yapılan hareketler bizi şaşırttı" dedi.
U18'LER ÜZDÜ
Rusya'da yapılan Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'le karşılaşan U18 Milli Takımı, rakibine üstünlük sağlayamadı. Tangocular'ın Tomas Lecande ve Matias Palacios ile bulduğu gollere engel olamayan ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Milli Takım'da Taha Tunç maçın oyuncusu seçilirken, ekibimiz yarın üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Kosova’da da kriz çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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