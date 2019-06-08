Ümit Milliler takıldı: 2-2 – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Ümit Milliler takıldı:

Ümit Milliler takıldı: 2-2

Altı 3. Grup'un ikinci maçında ile berabere kaldık.

Altı 3. Grup'un ikinci maçında ile berabere kaldık. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti. 49'da Maloku ile öne geçen Arnavutluk'a 54'te Mert Müldür ile karşılık verdik. Halil Dervişoğlu ile 85'te 2-1 öne geçtik. 90+5'te Bullari, karşılaşmanın skorunu belirledi.

  1. 8.6.2019
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