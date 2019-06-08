Ümit Milliler takıldı: 2-2
2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un ikinci maçında Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldık.
2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un ikinci maçında Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldık. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti. 49'da Maloku ile öne geçen Arnavutluk'a 54'te Mert Müldür ile karşılık verdik. Halil Dervişoğlu ile 85'te 2-1 öne geçtik. 90+5'te Bullari, karşılaşmanın skorunu belirledi.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Ümit Milliler takıldı: 2-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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