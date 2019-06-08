Ümit Milliler takıldı: 2-2

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un ikinci maçında Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldık. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti. 49'da Maloku ile öne geçen Arnavutluk'a 54'te Mert Müldür ile karşılık verdik. Halil Dervişoğlu ile 85'te 2-1 öne geçtik. 90+5'te Bullari, karşılaşmanın skorunu belirledi.