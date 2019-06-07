Türkiye 2-2 Arnavutluk | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri maçında Arnavutluk ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldı. Maçın son anlarına 2-1 önde giren Milliler, 95.dakikada yediği golle maçtan 2-2 berabere ayrıldı.

Böylece milliler puanını 4'e, Arnavutluk ise 2'ye çıkardı.



MAÇTAN DAKİKALAR



30. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.



34. dakikada Yusuf'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yer alan İlker'in kafa ile içeri çıkardığı topu kale çizgisi önünce Doğukan yine kafa ile tamamlamak isterken kaleci Hoxha meşin yuvarlağa geçit vermedi.



49. dakikada Kallaku'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Maloku'nun yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



54. dakikada Yunus'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mert Müldür'ün kafa ile yaptığı ilk vuruşunda defanstan dönen topu tekrar aldı. Mert bu sefer yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



85. dakikada orta sahada Lleshi'den kaptığı topla ceza sahası içine sağ taraftan giren Halil'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



90+4. dakikada Kallaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Bulllari'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2