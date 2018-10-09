Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Cuma günü deplasmanda Fransa ile oynanacak özel maçın hazırlıklarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam edildi.

Milliler, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde antrenmanla çalışmaların Türkiye etabını tamamladı.

Yarın sabah Fransa'nın Rouen kentine gidecek Ümit Milli Takım, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.