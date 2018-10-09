Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıkların Türkiye etabını tamamladı
Ümit Milli Futbol Takımı, Fransa ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Cuma günü deplasmanda Fransa ile oynanacak özel maçın hazırlıklarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam edildi.
Milliler, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde antrenmanla çalışmaların Türkiye etabını tamamladı.
Yarın sabah Fransa'nın Rouen kentine gidecek Ümit Milli Takım, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 9.10.2018 22:03
- Güncelleme: 9.10.2018 22:04
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıkların Türkiye etabını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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