Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıkların Türkiye etabını tamamladı – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    hazırlıkların etabını tamamladı

    Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıkların Türkiye etabını tamamladı

    , ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Cuma günü deplasmanda ile oynanacak özel maçın hazırlıklarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam edildi.

    Milliler, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde antrenmanla çalışmaların Türkiye etabını tamamladı.

    Yarın sabah Fransa'nın Rouen kentine gidecek Ümit , akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 9.10.2018 22:03
    2. Güncelleme: 9.10.2018 22:04
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