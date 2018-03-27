U 21, Malta'yı 4 golle geçti

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 7. maçında konuk ettiği Malta'yı 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini elde eden milli takım, 8 puana yükseldi. Malta ise şu ana kadar elemelerde puan alamadı.

12. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan gelişen atakta Melih Okutan'ın pasıyla ceza yayı içinde topa sahip olan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda, Dunstan Vella'ya çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Rakip ceza sahasında topu kontrol eden Deniz Hümmet, meşin yuvarlağı geriden koşu yapan Dorukhan Toköz'e çıkardı. Dorukhan Toköz'ün sert şutunda kaleci Andreas Vella'nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0

20. dakikada Türkiye, skoru 3-0'a getirdi. Soldan gelişen atakta Melih Okutan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orkan Çınar'ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonu takip eden Deniz Hümmet, topu filelere gönderdi.

28. dakikada ani gelişen Malta atağında Degabriele, hızla ceza sahasına sokuldu ve topu Grech'e çıkardı. Grech'in pasında Nwoko, topu ağlarla buluşturdu: 3-1

35. dakikada sol kanattan Malta ceza sahasına giren Gökhan Kardeş'in pasına hareketlenen Orkan Çınar, dar açıdan topu ağlara gönderdi: 4-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Malta farkı ikiye indirdi. İleriye atılan topa Nwoko'dan önce Dorukhan Toköz müdahale etmek istedi. Ancak defansta yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Nwoko topa sahip oldu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-2

Ümit Milli Takım, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ömer Paşayev, Namık Hüseyinov, Mübariz Haşimov (Azerbaycan)

Türkiye: Altay Bayındır, Savaş Polat, Gökhan Kardeş, Merih Demiral, Rüştü Hanlı, Orkan Çınar (Dk. 80 Batuhan Altıntaş), Ahmet Ildiz, Dorukhan Toköz, Melih Okutan (Dk. 46 Yusuf Sarı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 57 Atakan Çankaya), Deniz Hümmet

Malta: Andreas Vella, Sansone, Shaw, Micallef, Zammit, Dunstan Vella, Mbong (Dk. 65 Scerri), Corbolan (Dk. 89 Muscat), Grech, Degabrile (Dk. 90+2 Agius), Nwoko

Goller: Dk. 12 Oğulcan Çağlayan, Dk. 17 Dorukhan Toköz, Dk. 20 Deniz Hümmet, Dk. 35 Orkan Çınar (Türkiye), Dk. 28 ve 49 Nwoko (Malta)

Sarı kartlar: Dk. 37 Micallef (Malta), Dk. 67 Yusuf Sarı (Türkiye)