Ümit Milli Futbol Takımı, Malta karşısında
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın deplasmanda Malta ile karşılaşacak.
Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
Türkiye, 6 takımın yer aldığı 6. Grup'ta yaptığı 3 maçta 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar)
Orta saha: Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Caner Koca (SBS İnşaat Kırıklarelispor), Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Hasan Özkan (Östende), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique).
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:44
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 4
Yorum
Yazık Lar Olsun 1 maçla bütün konuşmanın anlamını bitirecek bir yönetim teknik kadro ve fitbolcu grubuna sahibiz... bunlarla bir halt olmaz.
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Temizlik Ocak'ta
Toplam 3
Yorum
özcan bu isimlerin hangisine şans verildi ki?
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 4
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SEN TÜM MAÇLARINI ALACAKSIN RAKİPLERİN HEP KAYBEDEN OLACAK..!! PEKİ BENDE SANA SORUYORUM SEN BUNA İNANIYORMUSUN..!!
Ümit Milli Futbol Takımı, Malta karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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