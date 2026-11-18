U19 Milli Takım, Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur son maçında Thierry Darnel Karadeniz'in 5 golle yıldızlaştığı maçta evinde Lihtenştayn'ı 11-2 yendi.
U19 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
U19 Milli Takım, Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur son maçında Thierry Darnel Karadeniz'in 5 golle yıldızlaştığı maçta evinde Lihtenştayn'ı 11-2 yendi. Golleri; Hasan Yakub, Thierry Darnel Karadeniz (5), Utku Kurtal, Yunus Ünal, Vatan Özcan, Emin Torunoğulları ve Erk Aslan kaydetti. Gençler, maalesef 2. sırayı alıp elendi.